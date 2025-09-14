Лявону Вольскому — 60 лет 14.09.2025, 16:14

1,180

Культовый белорусский музыкант отмечает юбилей.

14 сентября 2025 года исполняется 60 лет Лявону Вольскому — известному белорусскому музыканту, поэту, писателю и художнику.

В 1982 году Лявон Вольский стал одним из основателей группы «Мроя». В 1994 году, после некоторых изменений в составе, инициировал перевоплощение «Мроі» в группу «N.R.M.» («Незалежная Рэспубліка Мроя»). Параллельно (1990—1998 годах) выступал как исполнитель на клавишных в группе «Новае Неба». В 1997 году написал музыку и аранжировки большинства композиций для совместного музыкального проекта «Народны альбом», участвовал в подготовке, записи и показе совместных музыкальных проектов «Сьвяты вечар 2000» и «Я нарадзіўся тут» (2001).

В 2001 году Вольский стал инициатором создания группы «ZET», следующий этап карьеры — «Крамбамбуля».

Среди его самых культовых песен — «Тры чарапахі», «Партызанская», «Паветраны шар», «Я нарадзіўся тут», «Абсэнт», «Госці» и много других.

Сайт Charter97.org поздравляет Лявона Вольского с юбилеем и желает ему счастья, здоровья, сил и вдохновения.

