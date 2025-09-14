Восемь белорусских банков объявили о нововведениях в работе 14.09.2025, 16:35

2,278

Что изменится.

Восемь работающих в Беларуси банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позіркам» мониторинг их актуальных пресс-релизов.

«Банк БелВЭБ» снизил ставку с 19,1% до 17,9% годовых по кредиту на приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места). Сумма кредита — до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента. Кроме того, предоставляется возможность рефинансирования. Кредит можно оформить в любом офисе банка на срок до 20 лет.

Банк «ВТБ (Беларусь)» больше не открывает текущие (расчетные) счета в евро, доступ к которым обеспечивался через использование банковских платежных карт «Комплимент Gold», «Форсаж World», «Платежная Signature Привилегия Лайт», «Платежная Infinite Привилегия Лайт» и «Платежная Gold». Изменения касаются только новых договоров. Действующие счета клиентов продолжат функционировать в прежнем порядке.

«Белинвестбанк» возобновил прием (без ограничения по номиналу) на инкассо банкнот иностранной валюты (доллары, евро, российские рубли), имеющих повреждения в соответствии с перечнем признаков их платежности, от физических лиц. Комиссионное вознаграждение банку составит 8% от суммы валюты (минимум 10 рублей).

«БНБ-Банк» начал взимать дополнительную комиссию по проведению некоторых операций. В частности, за исполнение платежей на счета получателей, открытые в «Приорбанке»: в долларах — 1% от суммы платежа; в евро — 1,9%. Комиссия списывается общей суммой от всех переводов, исполненных в течение операционного дня, не позднее следующего за ним рабочего дня.

«БСБ Банк» ввел новую комиссию по услуге «Интернет-эквайринг». Для всех новых и действующих клиентов она установлена в размере 3,5% по операциям в иностранной валюте.

«Приорбанк» вводит с 22 сентября суточные лимиты на снятие денег в своих банкоматах с дебетовых и кредитных карточек с использованием токенов (при использовании Apple Pay, Swoo Pay, Samsung Pay и др.): в Беларуси — 1 тыс. рублей; за рубежом — 500 рублей.

«Технобанк» возобновил выплату возмещения части НДС по чекам Tax Free компании Planet Payment UK LTD. Остаток суммы, в рамках которой возможна выплата по чекам, составляет 1.403,67 евро.

«Цептер Банк» в рамках сотрудничества с белорусской криптовалютной биржей BYNEX предлагает клиентам «удобно пополнять свои кошельки на BYNEX» (банк не будет взимать комиссию за пополнение кошелька на платформе). Резиденты могут открыть счета в четырех валютах (долларах, евро, белорусских и российских рублях) и использовать их для пополнения кошелька на BYNEX, а нерезиденты — только в белорусских рублях.

На 1 августа 2025 года в Беларуси зарегистрирован 21 банк (три из них — со 100-процентным иностранным участием). Их уставной капитал — 11 млрд 397,3 млн рублей (+2,3% за месяц и +14,4% в годовом измерении).

Прибыль работающих в Беларуси банков на 1 августа 2025 года составила 2 млрд 719 млн рублей — на 35,4% больше, чем месяцем ранее (2 млрд 7,5 млн), и на 27,7% больше, чем на начало августа 2024-го (2 млрд 128,8 млн), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального банка.

В январе — июле 2025 года работающие в Беларуси банки выдали организациям кредитов на 112 млрд 640,7 млн рублей — на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го (102 млрд 795,4 млн), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального банка.

На государственный сектор экономики пришлось 30,3% выданных кредитных средств, на частный — 69,7%.

Госсектор за это время прокредитован на 34 млрд 108,9 млн рублей (31 млрд 931,6 млн; +6,8%), негосударственный получил 78 млрд 531,9 млн (70 млрд 863,8 млн; +10,8%).

Задолженность по рублевым и валютным кредитам, выданным банками юридическим лицам, на 1 августа 2025 года составила 61 млрд 172,3 млн рублей, свидетельствуют данные регулятора.

Проведенный «Позіркам» анализ показал, что актуальная сумма долга на 12,4% больше, чем было на 1 августа 2024-го (54 млрд 404,5 млн рублей), и на 3,8% больше, чем на 1 января 2025-го (58 млрд 952,8 млн).

Просроченная задолженность на 1 августа составила 255,3 млн рублей (+4,5%). На 1 января она составляла 733,5 млн рублей (снижение почти в 2,9 раза).

Задолженность физлиц по кредитам на 1 августа 2025 года составила 28 млрд 192,3 млн рублей (год назад — 22 млрд 812,6 млн; +20,6%). Просроченная — 48 млн рублей (40,4 млн; +18,8%).

