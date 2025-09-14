США готовят удар по Мадуро?4
- 14.09.2025, 16:44
Американские истребители F-35 прибыли на военную базу в Пуэрто-Рико.
Пять американских истребителей F-35 приземлились на бывшей базе ВМС США Рузвельт-Роудс в Сейбе (Пуэрто-Рико), сообщает Reuters Это произошло спустя неделю после того, как президент Дональд Трамп распорядился направить в Карибский регион десять таких самолетов для операций против наркокартелей.
За последние дни на базе также видели американские вертолеты, конвертопланы V-22 Osprey и транспортные самолеты. На вопросы о развертывании Пентагон заявил, что на данный момент не намерен объявлять об изменениях в конфигурации сил.
Венесуэльские власти заявили, что 12 сентября американский эсминец задержал и в течение 8 часов удерживал венесуэльское рыболовецкое судно в пределах исключительной экономической зоны страны. Каракас назвал действия США «незаконными и враждебными».
Обострение началось после удара ВМС США по катеру с гражданами Венесуэлы 2 сентября: тогда погибли 11 человек. Вашингтон утверждает, что судно перевозило наркотики и принадлежало к группировке Tren de Aragua, которую США признали террористической организацией. Венесуэла отрицала связь погибших с наркоторговлей.