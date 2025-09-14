закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США готовят удар по Мадуро?

4
  • 14.09.2025, 16:44
  • 2,682
США готовят удар по Мадуро?

Американские истребители F-35 прибыли на военную базу в Пуэрто-Рико.

Пять американских истребителей F-35 приземлились на бывшей базе ВМС США Рузвельт-Роудс в Сейбе (Пуэрто-Рико), сообщает Reuters Это произошло спустя неделю после того, как президент Дональд Трамп распорядился направить в Карибский регион десять таких самолетов для операций против наркокартелей.

За последние дни на базе также видели американские вертолеты, конвертопланы V-22 Osprey и транспортные самолеты. На вопросы о развертывании Пентагон заявил, что на данный момент не намерен объявлять об изменениях в конфигурации сил.

Венесуэльские власти заявили, что 12 сентября американский эсминец задержал и в течение 8 часов удерживал венесуэльское рыболовецкое судно в пределах исключительной экономической зоны страны. Каракас назвал действия США «незаконными и враждебными».

Обострение началось после удара ВМС США по катеру с гражданами Венесуэлы 2 сентября: тогда погибли 11 человек. Вашингтон утверждает, что судно перевозило наркотики и принадлежало к группировке Tren de Aragua, которую США признали террористической организацией. Венесуэла отрицала связь погибших с наркоторговлей.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук