Украинская разведка атаковала химзавод в Пермском крае: новые подробности 14.09.2025, 17:10

1,358

Это критически важное предприятие для российского ВПК.

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) 13 сентября атаковали военное химическое производство «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае РФ. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили источники NV в ГУР.

По данным источников NV, «Метафракс Кемикалс» является критически важным для российского ВПК предприятием химической промышленности и вторым по величине в России производителем химической продукции органического синтеза.

Известно, что повреждено оборудование для производства карбамида. Продуктами предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.

Собеседники NV в ГУР добавили, что предприятие расположено на расстоянии 1600 км от границы с Украиной. Операцию реализовали Силы беспилотных систем Департамента активных действий ГУР.

12 сентября источники NV сообщали, что в результате операции ГУР был атакован НПЗ «Башнафта-Новойл» в столице Республики Башкортостан — городе Уфа.

