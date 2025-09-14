Украинская разведка атаковала химзавод в Пермском крае: новые подробности
- 14.09.2025, 17:10
Это критически важное предприятие для российского ВПК.
Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) 13 сентября атаковали военное химическое производство «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае РФ. Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщили источники NV в ГУР.
По данным источников NV, «Метафракс Кемикалс» является критически важным для российского ВПК предприятием химической промышленности и вторым по величине в России производителем химической продукции органического синтеза.
Известно, что повреждено оборудование для производства карбамида. Продуктами предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.
Собеседники NV в ГУР добавили, что предприятие расположено на расстоянии 1600 км от границы с Украиной. Операцию реализовали Силы беспилотных систем Департамента активных действий ГУР.
12 сентября источники NV сообщали, что в результате операции ГУР был атакован НПЗ «Башнафта-Новойл» в столице Республики Башкортостан — городе Уфа.