Жених и невеста из США придумали, как сэкономить на свадьбе
- 14.09.2025, 17:21
Молодожены даже получили небольшую прибыль.
Кто-то отказывается от мечты о пышной свадьбе из-за дороговизны всех услуг, другие же не сдаются. Скажем, американка Марли Джакс и ее избранник Стив Джей Ларсен убедили почти 300 гостей купить билеты на церемонию их бракосочетания и на свадебный банкет, пишет «Нож»
Марли и Стив хотели сыграть обычную свадьбу. Однако, начав заниматься организацией пиршества, они быстро поняли, насколько это дорого. По словам молодоженов, в одной фирме с них требовали 650 долларов исключительно за разрезание торта.
Пара посчитала приблизительный бюджет, необходимый для проведения праздника. Так они пришли к необычному и спорному решению: собрать пожертвования со всех, кто хочет быть рядом с ними в этот важный день.
В итоге жених и невеста создали целый прайс-лист для всех потенциальных гостей. Так, за 57 долларов любой человек — даже незнакомец — могли прийти на официальную церемонию и прием. За пакет услуг «Все включено» гостям следовало отдать около 1000 долларов.
Как итог, молодожены не только сэкономили деньги, но и получили небольшую прибыль. Билеты на их свадьбу купили 300 человек, в том числе родители Марли и Стива, их родственники, приятели и незнакомые люди.
Всю прибыль пара пожертвовала благотворительной организации, занимающейся просвещением в сельских районах Кении.
Стив и Марли убеждены, что своим смелым поступком «разрушают многомиллиардную индустрию свадеб».