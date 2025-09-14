«Лукашенко — шестерка Путина» 14.09.2025, 17:33

Диктатор просто хотел нагадить Польше.

Аналитик Сергей Чалый высказал свою версию о роли белорусских властей в инциденте с вторжением российских беспилотников в Польшу.

На канале БРЦ Сергей Чалый отметил о событиях 10 сентября, пишет «Салiдарнасць»:

– На первый, неопытный, взгляд может показаться, что Россия признала инцидент случайностью. Но нет. Говорится (в заявлении Минобороны РФ – прим.) только о том, что целей не было задано для поражения. Но не говорится о том, что они не запустили дроны по Польше целенаправленно. Что на второй, опытный, взгляд, означает, что запуск был преднамеренным.

Чалый напомнил, что вторжение донов в Польшу произошло через месяц после саммита на Аляске и через две недели после саммита ШОС в Китае:

– Оба саммита, по факту, снова сделали Путина рукопожатным в мировой политике. Короче, Путин решил, что ему можно.

В этом смысле атака на Польшу — продолжение демонстративного унижения Трампа Путиным.

Аналитик обратил внимание на необычную реакцию белорусских властей на события 10 сентября: начальник Генштаба Павел Муравейко заявил, что они предупреждали коллег из Польши о летящих в их сторону дронах. Как это можно объяснить?

– Как и Муравейко, Лукашенко неоднократно в обращении к Западу пытался создать впечатление: «Мы тут ни при чем, это все Путин, спасите нас от этого сумасшедшего»… И все бы хорошо, если бы Беларусь не вела собственную борьбу с Польшей.

Чалый напомнил о недавнем задержании в Лепеле польского монаха-«шпиона».

– Моя точка зрения, что Лукашенко – не жертва бандита Путина. Он – его подельник. Точнее — шестерка.

Лукашенко – провокатор, который рассчитывает на свой мелкий гешефт. Как с войной с Украиной, когда он рассчитывал получить доступ к порту Южный (около Одессы – прим.) для перевалки калийных удобрений.

А в данном случае с дронами Лукашенко просто хотел нагадить Польше, которая является его давним предметом иррациональной фиксации.

Аналитик также напомнил о закреплении среди государственных праздников «Дня народного единства»:

– Он же день исполнения СССР союзнического долга перед нацисткой Германией в совместном уничтожении Польши.

