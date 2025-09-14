В Лепельском районе из болота вытаскивали пенсионерку 14.09.2025, 17:49

Она провела там больше суток.

77-летнюю жительницу деревни Кветча искали больше суток. Болотистая местность существенно усложнила спасательную операцию.

Как сообщает МЧС, сигнал об исчезновении поступил 12 сентября: соседка женщины набрала 101, когда заметила, что та не вернулась из похода за грибами.

К поискам сразу же подключились спасатели. Сначала им удавалось поддерживать связь с пенсионеркой по телефону, но вскоре она прекратилась. Болотистая местность существенно осложнила операцию.

Вечером 13 сентября женщину отыскали в лесу. Несмотря на то, что она провела на холоде и в сырости больше суток, здоровью пенсионерки ничего не угрожает, медицинская помощь ей не понадобилась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com