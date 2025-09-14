В Лепельском районе из болота вытаскивали пенсионерку
- 14.09.2025, 17:49
Она провела там больше суток.
77-летнюю жительницу деревни Кветча искали больше суток. Болотистая местность существенно усложнила спасательную операцию.
Как сообщает МЧС, сигнал об исчезновении поступил 12 сентября: соседка женщины набрала 101, когда заметила, что та не вернулась из похода за грибами.
К поискам сразу же подключились спасатели. Сначала им удавалось поддерживать связь с пенсионеркой по телефону, но вскоре она прекратилась. Болотистая местность существенно осложнила операцию.
Вечером 13 сентября женщину отыскали в лесу. Несмотря на то, что она провела на холоде и в сырости больше суток, здоровью пенсионерки ничего не угрожает, медицинская помощь ей не понадобилась.