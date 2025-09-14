закрыть
В Лепельском районе из болота вытаскивали пенсионерку

  • 14.09.2025, 17:49
Она провела там больше суток.

77-летнюю жительницу деревни Кветча искали больше суток. Болотистая местность существенно усложнила спасательную операцию.

Как сообщает МЧС, сигнал об исчезновении поступил 12 сентября: соседка женщины набрала 101, когда заметила, что та не вернулась из похода за грибами.

К поискам сразу же подключились спасатели. Сначала им удавалось поддерживать связь с пенсионеркой по телефону, но вскоре она прекратилась. Болотистая местность существенно осложнила операцию.

Вечером 13 сентября женщину отыскали в лесу. Несмотря на то, что она провела на холоде и в сырости больше суток, здоровью пенсионерки ничего не угрожает, медицинская помощь ей не понадобилась.

