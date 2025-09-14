На популярном у белорусов курорте отменили сухой закон 1 14.09.2025, 18:20

Он действовал 50 лет.

В Таиланде сняли запрет на продажу алкоголя, который действовал в стране более 50 лет. Таким образом власти страны хотят стать более дружелюбными для туристов, пишет «Турпром».

Этот шаг уже взбудоражил владельцев магазинов и ресторанов, ведь отмена ограничений, очевидно, сулит им увеличение прибыли. Примерно на 20–25%.

Ожидается, что отмена ограничений окажет положительное влияние на экономику Таиланда в целом, принеся пользу не только ресторанам, но и поставщикам, производителям закусок и другим предприятиям, связанным со сферой гостеприимства.

Президент Ассоциации ресторанного бизнеса Таиланда Соратхеп Рожподжчанарат выразил глубокую признательность и прежней администрации, и оппозиционным партиям за то, что они «прислушались к голосам владельцев бизнеса».

Лидеры отрасли убеждены, что изменение политики укрепит имидж Таиланда как гостеприимного направления.

А что это значит для обычных туристов?

Речь идет о запрете в обеденное время – с 14:00 до 17:00. Довольно популярный отрезок, когда хочется скрасить жаркое время перед вечером. Однако купить алкоголь нельзя было как в магазинах, так и в ресторанах.

При этом ограничения все равно остаются – сухой закон действует с 00:00 до 11:00, то есть в ночное время. Впрочем, это касается только магазинов.

Не продают там спиртное во время национальных и религиозных праздников. Еще там свое ограничение по возрасту – с 20 лет.

Употребление алкоголя в общественных местах (в парках и на улицах) также запрещено и может повлечь за собой штраф.

