Украина показала это за три дня 3 Алексей Копытько

14.09.2025, 18:26

4,076

Алексей Копытько

ВСУ бьют по, казалось бы, недостижимым целям.

В пятницу, 12 сентября российский вождь В.Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Это главное «зонтичное» мероприятие российской власти для осуществления международного влияния посредством культуры. Своего рода ядерное оружие по значимости.

Я уже упоминал об этом форуме ранее, об итогах этого года чуть детальнее расскажу.

Сейчас интересен контекст.

Путин выступал в главном зале Екатерининского дворца в Пушкине. Я там бывал в прошлой жизни. Роскошное помещение. Явный пас любителю золота в интерьере — товарищу Трампу — в плане «смотри, что у меня есть».

Вся программа Форума традиционно задумана так, чтобы максимально подорвать режим международных санкций против российских военных преступников, показав масштаб и уровень возможностей России.

Но возникли нюансы.

1. Прямо накануне выступления Путина СБУ «ввело санкции» против ряда объектов в порту Приморска (конечная точка Балтийской трубопроводной системы), который на северном берегу Финского залива. Также были проверены на прочность объекты Балтийской трубопроводной системы — 2 (что сразу напомнило о красивом пожаре в порту Усть-Луга 24.08).

13.09 ГУР «ввел санкции» против Ново-Уфимского НПЗ в Башкортостане. Что оооочень далеко.

Сегодня СБС и ССО «ввели санкции» против монструозного завода «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области. Это второе по масштабам переработки нефти предприятие в РФ. Находится в структуре компании «Сургутнефтегаз» и помимо разных видов топлива производит широкий спектр продуктов нефтехимии.

До этого завода уже несколько раз пытались дотянуться, равно как и до порта Приморск. И вот буквально с интервалом в один день удалось повредить обе цели.

Сегодня же «что-то случилось» на двух участках Октябрьской железной дороги в Ленинградской области (две красных точки на карте). Около станции Семрино в Гатчинском округе сошел с рельсов тепловоз (машинист погиб). В районе станции Низовская (перегон Строганово — Мшинская в Лужском районе) в реку Ящеру красиво упали цистерны (по официальным данным — пустые).

Хотя культурный форум уже закончился, масса гостей еще наверняка в Питере и точно узнает о произошедшем. А тем, кто уехал, наверняка вдогонку расскажут.

Что слегка подкорректирует впечатление о величественном величии Кремля, а лично товарища Путина сделает посмешищем. Ибо он неспособен обеспечить безопасность даже своего базового региона.

2. Раз «пропущенные» с воздуха аж в Ленинградской области по ранее недостижимым (!) целям идут буквально один за одним, это означает две вещи (и/или):

• Украина усовершенствовала и нарастила численность средств дальнего поражения;

• Российская система ПВО/ПРО деградировала/не поспевает.

В СМИ циркулируют слухи, что Россия якобы намеревается выкупить назад проданные Турции системы С-400. Т.к., вследствие успешных атак Сил обороны Украины Москва не только срывает международные контракты по изготовлению данных ЗРК (для той же Индии), но и банально нуждается в затыкании дыр.

Если слухи подтвердятся, это будет означать, что российское командование и политическое руководство значительно больше верят в украинскую ракетную программу, чем многие наши сограждане. Ибо С-400 против дронов не нужны, а вот против ракет и авиации — очень даже.

3. Украина буквально за три дня показала, что может стать эффективным гарантом безопасности на Балтике при наличии военного союза. Вменяемые страны это уже осознали и наращивают инвестиции в свою (!) оборону через поддержку Украины. Надеюсь, что и до маловменяемых быстрее дойдет.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com