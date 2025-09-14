Украина показала это за три дня

Украина показала это за три дня3
- Алексей Копытько
- 14.09.2025, 18:26
ВСУ бьют по, казалось бы, недостижимым целям.
В пятницу, 12 сентября российский вождь В.Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Это главное «зонтичное» мероприятие российской власти для осуществления международного влияния посредством культуры. Своего рода ядерное оружие по значимости.
Я уже упоминал об этом форуме ранее, об итогах этого года чуть детальнее расскажу.
Сейчас интересен контекст.
Путин выступал в главном зале Екатерининского дворца в Пушкине. Я там бывал в прошлой жизни. Роскошное помещение. Явный пас любителю золота в интерьере — товарищу Трампу — в плане «смотри, что у меня есть».
Вся программа Форума традиционно задумана так, чтобы максимально подорвать режим международных санкций против российских военных преступников, показав масштаб и уровень возможностей России.
Но возникли нюансы.
1. Прямо накануне выступления Путина СБУ «ввело санкции» против ряда объектов в порту Приморска (конечная точка Балтийской трубопроводной системы), который на северном берегу Финского залива. Также были проверены на прочность объекты Балтийской трубопроводной системы — 2 (что сразу напомнило о красивом пожаре в порту Усть-Луга 24.08).
13.09 ГУР «ввел санкции» против Ново-Уфимского НПЗ в Башкортостане. Что оооочень далеко.
Сегодня СБС и ССО «ввели санкции» против монструозного завода «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области. Это второе по масштабам переработки нефти предприятие в РФ. Находится в структуре компании «Сургутнефтегаз» и помимо разных видов топлива производит широкий спектр продуктов нефтехимии.
До этого завода уже несколько раз пытались дотянуться, равно как и до порта Приморск. И вот буквально с интервалом в один день удалось повредить обе цели.
Сегодня же «что-то случилось» на двух участках Октябрьской железной дороги в Ленинградской области (две красных точки на карте). Около станции Семрино в Гатчинском округе сошел с рельсов тепловоз (машинист погиб). В районе станции Низовская (перегон Строганово — Мшинская в Лужском районе) в реку Ящеру красиво упали цистерны (по официальным данным — пустые).
Хотя культурный форум уже закончился, масса гостей еще наверняка в Питере и точно узнает о произошедшем. А тем, кто уехал, наверняка вдогонку расскажут.
Что слегка подкорректирует впечатление о величественном величии Кремля, а лично товарища Путина сделает посмешищем. Ибо он неспособен обеспечить безопасность даже своего базового региона.
2. Раз «пропущенные» с воздуха аж в Ленинградской области по ранее недостижимым (!) целям идут буквально один за одним, это означает две вещи (и/или):
• Украина усовершенствовала и нарастила численность средств дальнего поражения;
• Российская система ПВО/ПРО деградировала/не поспевает.
В СМИ циркулируют слухи, что Россия якобы намеревается выкупить назад проданные Турции системы С-400. Т.к., вследствие успешных атак Сил обороны Украины Москва не только срывает международные контракты по изготовлению данных ЗРК (для той же Индии), но и банально нуждается в затыкании дыр.
Если слухи подтвердятся, это будет означать, что российское командование и политическое руководство значительно больше верят в украинскую ракетную программу, чем многие наши сограждане. Ибо С-400 против дронов не нужны, а вот против ракет и авиации — очень даже.
3. Украина буквально за три дня показала, что может стать эффективным гарантом безопасности на Балтике при наличии военного союза. Вменяемые страны это уже осознали и наращивают инвестиции в свою (!) оборону через поддержку Украины. Надеюсь, что и до маловменяемых быстрее дойдет.
Алексей Копытько, «Фейсбук»