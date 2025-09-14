закрыть
Ученые выделили третий тип личности

11
  • 14.09.2025, 18:34
  • 3,698
Ученые выделили третий тип личности

Кто такие «отроверты»?

Американский психиатр Рами Камински предложил ввести в психологию новый термин — «отроверт». Он должен обозначить людей, которые не вписываются в классическую дихотомию интроверт–экстраверт. В отличие от первых, отроверты не замкнуты. При этом в отличие от вторых — отроверты не стремятся к групповой идентичности, пишет techinsider.

По словам психиатра Рами Камински из США, отроверты способны выстраивать тесные личные связи, но избегают коллективных ритуалов, идентичностей и принадлежности к командам.

Эксперт отмечает:

отроверт — это человек, который с раннего возраста ощущает себя чужим даже среди близких друзей;

суть таких людей не в характере, а в отсутствии эмоционального отклика на групповое единство;

школьные клятвы, командные игры или корпоративные мероприятия проходят мимо отровертов.

Такие люди часто предпочитают одиночные занятия, не любят спортивные команды и с трудом переносят коллективные собрания. Однако при этом отроверты вовсе не одиноки. Напротив, отроверты способны на по-настоящему глубокие и личные отношения.

Рами Камински считает, что именно отроверты чаще всего становятся новаторами — им проще нарушать правила и оставаться свободными от социальных ожиданий.

Эксперт приводит в пример Альберта Эйнштейна, Фриду Кало, Франца Кафку и Вирджинию Вулф. Все они — по его мнению — обладали чертами отровертов.

Примечательно также, что отроверты не страдают от страха быть отвергнутыми. Они не боятся «не вписаться» в социум, потому что изначально не стремятся вписываться. Это позволяет отровертам предлагать нестандартные решения и оставаться независимыми в мышлении.

