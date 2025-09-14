закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский кинорежиссер Сенцов стал командиром батальона ВСУ

3
  • 14.09.2025, 18:41
  • 1,864
Украинский кинорежиссер Сенцов стал командиром батальона ВСУ

Он защищает Украину с оружием в руках с 2022 года.

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов, который с 2014 по 2019 годы был политическим заключенным в России, стал командиром одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно вечером в субботу, 13 сентября, в ходе конференции YES в Киеве, передает агентство «Интерфакс-Украина». Сенцов назначен на должность командира батальона в составе 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», уточняется в сообщении.

Режиссер вступил в состав территориальной обороны Киева в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного нападения России на Украину. Впоследствии его перевели в 47-ю бригаду ВСУ, где он прошел путь от командира взвода до командира штурмовой роты. Как уточняет украинское издание «Обозреватель», в этой должности он прослужил четыре месяца, после чего получил новое повышение — возглавил батальон.

За время военной службы режиссер неоднократно участвовал в ожесточенных боях, в частности под Авдеевкой, и несколько раз был ранен. В 2023 году он впервые публично подтвердил, что его ранили в бою и что он проходил лечение в госпитале. Затем Олег Сенцов после контузии вновь вернулся на фронт.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук