Украинский кинорежиссер Сенцов стал командиром батальона ВСУ 3 14.09.2025, 18:41

Он защищает Украину с оружием в руках с 2022 года.

Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов, который с 2014 по 2019 годы был политическим заключенным в России, стал командиром одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно вечером в субботу, 13 сентября, в ходе конференции YES в Киеве, передает агентство «Интерфакс-Украина». Сенцов назначен на должность командира батальона в составе 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», уточняется в сообщении.

Режиссер вступил в состав территориальной обороны Киева в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного нападения России на Украину. Впоследствии его перевели в 47-ю бригаду ВСУ, где он прошел путь от командира взвода до командира штурмовой роты. Как уточняет украинское издание «Обозреватель», в этой должности он прослужил четыре месяца, после чего получил новое повышение — возглавил батальон.

За время военной службы режиссер неоднократно участвовал в ожесточенных боях, в частности под Авдеевкой, и несколько раз был ранен. В 2023 году он впервые публично подтвердил, что его ранили в бою и что он проходил лечение в госпитале. Затем Олег Сенцов после контузии вновь вернулся на фронт.

