Под Минском нашли паука-осу
- 14.09.2025, 18:48
Аргиопа осваивает Беларусь.
Паук-оса замечен в Воложинском районе Минской области, сообщает госТВ.
Паук-оса или полосатая аргиопа выглядит угрожающе из-за своей яркой черно-желтой окраски, напоминающей осу. Однако, несмотря на ядовитость, он не представляет большой опасности для человека. Укус этого паука сравним с укусом пчелы и может вызывать опасность лишь для аллергиков и маленьких детей.
Это уже далеко не первое появление южного паука в Беларуси. На сайте Национального парка «Беловежская пуща» есть информация, что впервые такой паук был замечен в пуще еще в 2001 году. И в последние годы полосатая аргиопа активно осваивает лесную зону.