Под Минском нашли паука-осу 3 14.09.2025, 18:48

3,194

Аргиопа осваивает Беларусь.

Паук-оса замечен в Воложинском районе Минской области, сообщает госТВ.

Паук-оса или полосатая аргиопа выглядит угрожающе из-за своей яркой черно-желтой окраски, напоминающей осу. Однако, несмотря на ядовитость, он не представляет большой опасности для человека. Укус этого паука сравним с укусом пчелы и может вызывать опасность лишь для аллергиков и маленьких детей.

Это уже далеко не первое появление южного паука в Беларуси. На сайте Национального парка «Беловежская пуща» есть информация, что впервые такой паук был замечен в пуще еще в 2001 году. И в последние годы полосатая аргиопа активно осваивает лесную зону.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com