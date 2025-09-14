закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Минском нашли паука-осу

3
  • 14.09.2025, 18:48
  • 3,194
Под Минском нашли паука-осу

Аргиопа осваивает Беларусь.

Паук-оса замечен в Воложинском районе Минской области, сообщает госТВ.

Паук-оса или полосатая аргиопа выглядит угрожающе из-за своей яркой черно-желтой окраски, напоминающей осу. Однако, несмотря на ядовитость, он не представляет большой опасности для человека. Укус этого паука сравним с укусом пчелы и может вызывать опасность лишь для аллергиков и маленьких детей.

Это уже далеко не первое появление южного паука в Беларуси. На сайте Национального парка «Беловежская пуща» есть информация, что впервые такой паук был замечен в пуще еще в 2001 году. И в последние годы полосатая аргиопа активно осваивает лесную зону.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук