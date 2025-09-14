закрыть
Власти вводят новшества по ЖКУ

  • 14.09.2025, 19:25
Власти вводят новшества по ЖКУ

Они затронут «тунеядцев» и новоселов.

В октябре в Беларуси заработают изменения, которые касаются жилищно-коммунальных услуг. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

Новшество по электроэнергии

С октября также введут некоторые изменения по оплате потребленной электроэнергии. Так, людям, которые обзавелись «квадратами» в новостройке, в течение трех месяцев после сдачи ее в эксплуатацию будут выставлять счета за электроэнергию по субсидируемым тарифам.

Для нежилых помещений появится возможность производить дифференцированную оплату по времени суток, выбрав двухзонный или трехзонный тариф. Но есть важный нюанс — наличие договора на электроснабжение.

Новшество для «тунеядцев»

С 1 октября введут новшество по расчету и оплате жилищно-коммунальных услуг для квартир, собственники которых попали в базу «иждивенцев». Так, со следующего месяца в ситуациях, когда собственник жилья оказываются в числе «тунеядцев», все затраты на отопление, горячую воду и газ будут считать по экономически обоснованным тарифам. Даже если другие зарегистрированные в этой квартире считаются занятыми в экономике. Сейчас владелец-«тунеядец» только свою часть этих ЖКУ оплачивает по полным тарифам.

Напомним, «тунеядцы» сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги — отопление, горячую воду и газ. Стоимость первых двух услуг для «иждивенцев» в 4,8 раза выше, чем для остального населения. При этом чиновники не оставили идею ввести для «тунеядцев» ограничения по бесплатной медицине.

Жировки — или на бумаге, или электронные

Среди прочего новшества, которые заработают с 1 октября, коснутся способов извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. Так, со следующего месяца жировку можно будет получить только одним из способов: либо бумажную, либо в электронном формате, сообщили ранее в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

