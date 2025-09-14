Чехия направила вертолеты для защиты Польши 14.09.2025, 19:40

Они прибудут в страну 14 сентября.

Чешская вертолетная часть для специальных операций, состоящая из трех вертолетов Ми-171Ш, прибудет в Польшу 14 сентября.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, цитирует Radio Prague International.

Три вертолета Ми-171Ш прибудут в Польшу 14 сентября, а также до 150 чешских солдат будут развернуты на срок до трех месяцев. Они начнут операции в течение нескольких дней.

«Мандат, утвержденный Палатой депутатов в прошлом году и действительный до 2026 года, предусматривает подкрепление восточного крыла НАТО в рамках передового присутствия», – отметила Чернохова.

Глава Минобороны страны добавила, что Чехия пока не участвует в операции НАТО «Восточный страж», но если решит присоединиться, для этого потребуется новый мандат Палаты депутатов и Сената.

