Почему Дональд Трамп атакует Мадуро 5 Сэм Уилсон

14.09.2025, 20:06

1,302

Пример и опыт антимадуровского сопротивления в Вашингтоне может быть показателен.

Президент США Дональд Трамп распорядился нанести военные удары по государству, президент которого в 2024 году фальсифицировал выборы и считается нелегитимным в США.

Военная напряженность между США и Венесуэлой усиливается. Пять американских истребителей F-35 прибавились к эскадрилье на военной базе Пуэрто-Рико, где уже находились десять таких самолетов: Дональд Трамп интенсифицирует, как он это называет, «борьбу с незаконным оборотом наркотиков». А недавний визит министра войны Пита Хегсета на эту базу подчеркивает серьезность намерений США.

Венесуэла же продолжает отчаянно критиковать США, которые, по ее версии, отправили эсминец против рыболовного судна, находившегося в ее суверенных водах. Американские военные нанесли пл судну удар, погибли одиннадцать человек. В Вашингтоне этот шаг объяснили необходимостью жестко пресекать каналы наркоторговли — защищать США от поставок наркотиков. Более того, американцам официально разрешено открывать огонь и по венесуэльским самолетам, если они приблизятся к американским кораблям или создадут им угрозу.

Политика Дональда Трампа в отношении режима Николаса Мадуро становится все более решительной и бескомпромиссной — и это резко отличает Венесуэлу от прочих стран, к которым у Трампа имеются претензии. Удивительно, но факт: Трамп следует линии предшественника, «самого плохого в истории президента» Джо Байдена, и, как и «Сонный Джо» называет Мадуро самозванцем и нелегитимным президентом.

Трамп идет даже дальше Байдена (что неудивительно): нарушая собственные обещания не применять военную силу за рубежом, именно Венесуэлу он сделал единственным государством, против которого США решились на военные действия вне своих границ. В регион направлено не менее восьми кораблей, подводная лодка и теперь уже пятнадцать F-35, размещенных на военной базе в Пуэрто-Рико.

Кроме того, администрация Трампа объявила вознаграждение в размере 50 млн долларов за информацию, которая будет полезной для ареста Николаса Мадуро. Венесуэльского лидера официально обвиняют в связях с наркокартелями, а саму страну в Вашингтоне рассматривают как один из основных источников нелегальной миграции.

Но пока Дональд Трамп использует нефтяные санкции против Венесуэлы как инструмент сдерживания влияния России и Китая в Латинской Америке. Весной он смягчил ограничения для венесуэльского нефтяного сектора, позволив компании Chevron заключить несколько контрактов. Но если будет установлено, что президент Николас Мадуро получил какие-либо выплаты или финансовую выгоду от этих соглашений, санкции могут быть вновь ужесточены.

Тот факт, что основным мотивом нынешнего обострения отношений между США и Венесуэлой считается борьба с наркотрафиком, отчасти подтверждается распределением официальных комментариев: от имени Госдепартамента заявления по венесуэльскому направлению чаще всего делает именно Бюро по борьбе с наркотиками. А вот риторика Дональда Трампа в отношении Мадуро остается противоречивой. Президент то допускал возможность операции по смене режима, то опровергал наличие подобных планов. Обвинения в связях с наркокартелями в адрес Мадуро во многом носят политический характер: не все утверждения Белого дома находят подтверждение в данных разведывательного сообщества.

Термин «наркотеррористы», который Дональд Трамп и некоторые американские официальные лица используют по отношению к Николасу Мадуро и его окружению, вероятно, укрепился в политическом дискурсе США во многом под влиянием венесуэльской оппозиции в эмиграции. Активисты и бывшие чиновники из Венесуэлы, работающие в Вашингтоне (например, Давид Смолянски, бывший мэр города Эль-Атильо), активно продвигают тезис о нелегитимности власти Мадуро и указывают на нарушения в избирательном процессе 2024 года. Но нет публично подтвержденных данных, что именно они передавали американскому правительству разведывательную информацию о связях Мадуро с наркокартелями; подобные предположения остаются на уровне оценок и политических интерпретаций.

Вскоре после фальсифицированных выборов в Конгрессе обсуждались резолюции, осуждавшие действия Мадуро и признававшие легитимным президентом Эдмундо Гонсалеса. Сам лидер венесуэльской оппозиции хотя и не удалил из своего аккаунта в Instagram фотографию с Джо Байденом в Овальном кабинете, пользуется авторитетом и у администрации Трампа. Гонсалес был приглашен на инаугурацию Дональда Трампа в январе 2025 года (но с самим Трампом не виделся), а вскоре после начала работы новой администрации провел телефонный разговор с государственным секретарем Марко Рубио.

Сэм Уилсон, The Moscow Times

