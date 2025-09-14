Новая российская операция «Труба» оказалась пшиком 7 14.09.2025, 20:25

Выход из трубопровода находится под контролем ВСУ.

В пятницу вечером украинский проект DeepState сообщил, что российские военные снова задействовали трубу для переброски своих военных, теперь — в районе Купянска. Это стало поводом для появления в z-блогах победных постов о чуть ли не о прорыве российской армии в город. На самом деле, значение этой операции в российских источниках сильно преувеличено, говорят опрошенные «Агентством» военные аналитики.

Вечером 12 августа украинский OSINT-проект DeepState сообщил о том, что российская пехота и операторы БПЛА проникают на окраины Купянска через трубу магистрального газопровода. Солдаты спускаются в него в районе села Лиман Первый, преодолевают по трубе реку Оскол и без серьезных потерь выходят на поверхность в районе Радьковки, находящейся у северной границы Купянска. По данным DeepState, этот путь примерно в 8 км по прямой занимает около четырех суток. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота, а по дороге сделаны специальные места для отдыха

Эта информация подтверждается видео, снятом из трубы. На нем виден военный, который лежит на лежанке с колесиками. Военный за кадром говорит, что длина трубы — 4 км.

Как пишет DeepState, организованные группы российских военных из Радьковки перемещаются в контролируемый лес, а после рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги. Таким образом, россияне в третий раз использовали трубы для переброски своих военных: впервые это было в Авдеевке, во второй раз — возле Суджи, написал близкий к Минобороны Украины канал, предложив назвать описанную операцию «Труба 3.0».

Некоторые z-блогеры подали эту новость как прорыв ВС РФ. Военкор Александр Коц (539 тысячи подписчиков) назвал операцию «купянским рывком». «Многие не верили в успех», — заявил он. «Наши войска успешно провели операцию "Труба 3.0" под Купянском. Бойцы скрытно пробрались в город по подземному туннелю, который был прорыт от самого Первого Лимана. Они вышли прямо в жилые кварталы, застав противника врасплох», — написал WarGonzo (874 тысячи подписчиков). «Похоже, что основная часть операции снова была проведена силами 60-й ОДШБР "Ветераны". Это подразделение участвовало и в разработке операции "Поток" в Судже», — сообщил канал «Военная хроника» (310 тысяч подписчиков).

При этом были и скептические комментарии. Юрий Подоляка (3 млн подписчиков) посетовал, что противник теперь «в курсе, что наши части за западном берегу реки Оскол подпитываются через трубу магистрального газопровода». «Все это мы им подсказали сами, когда в сеть неделю назад была КЕМ-ТО слита соответствующая информация (речь о видео из трубы, — прим.)», — написал он.

Опрошенные «Агентством» военные аналитики обращают внимание на то, что в этот раз через трубу российские военные попадают не в тыл противника, а на свои же позиции. «Чтобы атаковать Купянск с севера, российским военным нужно было создать на западном берегу Оскола плацдарм и пересечь реку, и они провели эту операцию давно. Закрепиться там и обеспечить безопасные переправы не смогли: каждая переброска солдат через реку была крайне рискованной, но, обнаружив очередную трубу, теперь пехота более-менее безопасно добирается до Радьковки, а уже оттуда проникает в северные кварталы Купянска», — объясняет Ян Матвеев. Но такой маршрут не позволяет перебрасывать на позиции тяжелое вооружение. Количество солдат, проходящих по трубе, также ограничено.

Операция не оказала большого влияния на линию фронта в этом районе, говорит в беседе с «Агентством» военный аналитик из CIT. «Продвижения как такового в Купянске нет, есть забегания разрозненных малых групп и отдельных военнослужащих, в том числе одетых в гражданское», — отметил эксперт.

Матвеев полагает, что раскрытие маршрута «неизбежно приведет к его уничтожению» — места входа и выхода попросту разбомбят.

Выход из трубопровода находится под контролем, сообщил в субботу Генштаб ВСУ.

