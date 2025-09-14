Так кто кого унизил? 4 Любовь Лунева

Лукашенко просчитался со Статкевичем.

Депортация политзаключенных под видом освобождения ставит множество вопросов как моральных, так и юридических. 11 сентября несколько человек из 52 пожелали остаться у себя на родине, но остался один. Конечно, это огромная радость, что людей вывезли из того ада, где их держали в нечеловеческих условиях, но, с другой стороны, какое же это освобождение, когда под конвоем довезли до границы и выбросили из страны на чужбину.

Не дали повидаться с родными, близкими, друзьями. Не дали зайти к себе домой, пройти по улицам своего города, ничего... По сути, людей отправили по этапу под конвоем не из одной колонии в другую, а из камеры за пределы страны. Своей родной страны со всеми ее городами, деревнями, людьми, запахами... Каждый из тех, кого держали в неволе, вспоминал свой дом, представлял, что он сделает прежде всего, если окажется на свободе, но только не было и в мыслях, что все может произойти именно так. Мало того, что сначала лишили свободы за то, что человек хотел иметь право выбора, так теперь еще и хотят унизить, выбросив из родного дома.

Смешанные чувства – эйфория от того, что политзаключенные на свободе, и в то же время такая горечь от того, что людям еще раз в самой отвратительной форме отказали в праве выбора. Можно себе представить, как человек из информационного вакуума попадает в автобус и через час выясняется, что его депортируют из страны.

Что «в стране не до законов» он почувствовал на своей шкуре, но официальных заявлений он же не видел. О какой депортации может идти речь, если по закону Республики Беларусь она может применяться исключительно к иностранцам? Да, в списке из 52 человек 14 были гражданами других государств. И хотя за них все решили, но они хотя бы отправились к себе домой. А что сделали с остальными, с гражданами Беларуси?

Закон, который никто не отменял, говорит, что нельзя депортировать гражданина Беларуси из Беларуси! Более того, ему можно только ограничить выезд за границу, но и то за какие-то определенные нарушения закона. Депортировать можно только иностранца и необязательно под конвоем. И он еще может обжаловать это решение.

Правда, есть еще и такая категория, как лица без гражданства. В Беларуси закон лиц без гражданства приравнивает к иностранцам. У некоторых политзаключенных перед депортацией забрали паспорта. Может, хотят лишить гражданства?

Так что же произошло на белорусско-литовской границе 11 сентября? По словам очевидцев, Николай Статкевич выбил дверь автобуса и вышел, чтобы остаться на родине. Месяц назад ему исполнилось 69 лет. С мая 2020-го он был в изоляции. Власти отправили его за решетку на всякий случай, опасаясь, что он может возглавить уличные протесты, так как атмосфера в стране была накалена до предела. Превентивно отправили за решетку еще несколько лидеров гражданского общества.

Что чувствует человек в 64 года, когда ему объявляют приговор – 14 лет лишения свободы? 14 лет за то, что он мог бы участвовать в акциях? А если его помещают в такие условия, которые должны физически ускорить кончину? А два последних года в режиме инкоммуникадо – ни адвоката, ни звонков, ни писем... Понимал ли Статкевич, что его уничтожают? Не сомневаюсь в этом.

И вот у него появляется шанс спасти свою жизнь. Но он выбивает дверь автобуса и выходит, чтобы не ехать туда, откуда не сможет вернуться. При этом за границей у него есть дочери и внуки, которых он не видел несколько лет. И все же он сидит несколько часов на границе, а на все уговоры отвечает, что останется со своим народом, куда бы его ни поместили.

Физически изможденный человек в свои 69 лет показал своим палачам, что у него есть то, чего у них никогда не было и не будет – свобода. Свобода, которую у него никто не отнимет. Свобода, живущая внутри.

Камеры зафиксировали, как Николай Статкевич удаляется в сопровождении белорусских силовиков от литовской границы в сторону Беларуси. Знал ли он, что привезли его автобусом на границу после длительных переговоров американских политиков с Лукашенко в рамках обмена на снятие санкций с «Белавиа»? Понятно, что не знал, но, если бы и знал, то это бы ничего не изменило. Статкевич всегда был против освобождения любой ценой. Он далеко не впервые оказался за решеткой. Начиная с первого Марша Свободы в 1999-м и до наших дней лидер белорусских социал-демократов неоднократно становился узником совести и никогда не просил о помиловании. Статкевич и сейчас был в тюрьме только потому, что этого захотел один человек.

И этот человек согласился обменять Статкевича на запчасти к самолетам, рассчитывая еще больше унизить его достоинство. И просчитался. Так кто кого больше унизил? Невиновный, в том числе в глазах общественности, Статкевич предпочел тюрьму, чем такую свободу. Так он еще и напомнил всему миру лишний раз, что в соседнюю страну он может выехать и там ему будут рады, а вот его мучитель – нет. А, если попытается, то будет арестован и передан Международному суду и судить его будут по закону, каким бы этот закон ни был.

Беспрецедентная ситуация: Николая Статкевича освободили на глазах у всего мира, а он отказался покинуть страну. Ведь это право ему гарантирует закон. Как сейчас отправить его за решетку? Ведь он освобожден и об этом есть подпись самых первых лиц. Чтобы человека снова посадить в тюрьму, нужно его как минимум обвинить в каком-то преступлении и судить. Да, народу было объявлено, что «в стране не до законов» и рассчитывать на соблюдение хоть каких-то правовых норм не приходится. Ситуация вроде бы предсказуемая, но Статкевич показал, что все предсказуемо до поры до времени.

Любовь Лунева, «Белсат»

