Глава МИД Польши предложил союзникам рассмотреть перехват российских дронов над Украиной

1,590

НАТО способно на такой шаг.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в воскресенье, 14 сентября, предложил союзникам перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Об этом он сказал в комментарии немецким СМИ, сообщает Tagesschau.

В частности, Сикорский считает, что «стоит подумать» о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины.

«Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, только вместе со своими союзниками», — сказал он.

По его словам, союзники должны скоординировать действия против российского теневого флота в Балтийском море.

«Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых кораблей в Балтийское море», — отметил Сикорский.

