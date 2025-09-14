Глава МИД Польши предложил союзникам рассмотреть перехват российских дронов над Украиной

Глава МИД Польши предложил союзникам рассмотреть перехват российских дронов над Украиной2
НАТО способно на такой шаг.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в воскресенье, 14 сентября, предложил союзникам перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.
Об этом он сказал в комментарии немецким СМИ, сообщает Tagesschau.
В частности, Сикорский считает, что «стоит подумать» о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины.
«Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы способны это сделать, но это не решение, которое Польша может принять самостоятельно, только вместе со своими союзниками», — сказал он.
По его словам, союзники должны скоординировать действия против российского теневого флота в Балтийском море.
«Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и таким образом контролировать вход этих старых кораблей в Балтийское море», — отметил Сикорский.