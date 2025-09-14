Лукашисты заставили политзаключенного лезвием удалить татуировку с «Погоней»4
- 14.09.2025, 20:53
- 5,822
Фотофакт.
Активиста из Осиповичей Илью Дубского администрация колонии вынудила самому вырезать татуировку с гербом «Погоня» лезвием, пишут правозащитники из dissidentBY.
«Такие действия являются не только примером пыток и унижения человеческого достоинства, но и могут рассматриваться в контексте международного права как проявления этноцида. В соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, насильственные действия, направленные на уничтожение культурной идентичности, в том числе принуждение к уничтожению знаков, символов или других элементов самовыражения, противоречат международным обязательствам государства», — пишут правозащитники.