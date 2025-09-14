Президент Польши одобрил размещение войск НАТО на территории страны 14.09.2025, 21:07

Это решение касается операции «Восточный страж».

Президент Польши Кароль Навроцкий одобрил размещение войск НАТО на территории страны. Как сообщает Бюро нацбезопасности, это решение касается операции «Восточный страж», начатой совместно со странами-участницами военного союза для усиления охраны восточных границ Польши.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji „Eastern Sentry”.



Postanowienie Pana Prezydenta ma charakter… — BBN (@BBN_PL) September 14, 2025

Операция началась после того, как 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели почти 20 беспилотников. Варшава и союзники обвинили в инциденте Россию, заявив о нарушении воздушного пространства. В Москве, в свою очередь, утверждают, что дроны летели со стороны Украины и удары по территории Польши не планировались.

В рамках операции «Восточный страж» в Польшу уже направлены дополнительные силы и техника стран НАТО. Франция прислала три истребителя «Рафаль», Великобритания — самолеты «Еврофайтер Тайфун», Чехия — три вертолета Ми-17 и около сотни военнослужащих, Швеция — системы ПВО и авиацию. Германия усилила патрулирование воздушного пространства истребителями «Еврофайтер», а Нидерланды предоставят зенитные комплексы Patriot.

