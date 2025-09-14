закрыть
14 сентября 2025, воскресенье, 21:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Польши одобрил размещение войск НАТО на территории страны

  • 14.09.2025, 21:07
Президент Польши одобрил размещение войск НАТО на территории страны

Это решение касается операции «Восточный страж».

Президент Польши Кароль Навроцкий одобрил размещение войск НАТО на территории страны. Как сообщает Бюро нацбезопасности, это решение касается операции «Восточный страж», начатой совместно со странами-участницами военного союза для усиления охраны восточных границ Польши.

Операция началась после того, как 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели почти 20 беспилотников. Варшава и союзники обвинили в инциденте Россию, заявив о нарушении воздушного пространства. В Москве, в свою очередь, утверждают, что дроны летели со стороны Украины и удары по территории Польши не планировались.

В рамках операции «Восточный страж» в Польшу уже направлены дополнительные силы и техника стран НАТО. Франция прислала три истребителя «Рафаль», Великобритания — самолеты «Еврофайтер Тайфун», Чехия — три вертолета Ми-17 и около сотни военнослужащих, Швеция — системы ПВО и авиацию. Германия усилила патрулирование воздушного пространства истребителями «Еврофайтер», а Нидерланды предоставят зенитные комплексы Patriot.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук