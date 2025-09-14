Штадлеры сняли с популярного маршрута
- 14.09.2025, 21:30
- 1,508
Возможно, из-за нехватки запчастей.
Белорусская железная дорога убрала из расписания маршрут городской электрички, на котором из Минска в Заславль до остановки «Беларусь» ходили поезда Stadler.
Последний раз Stadler маршрута 7301 должен был пройти 14 сентября, заметило издание telegraf.news.
В Белорусской железной дороге не назвали причин прекращения движения. В то же время обычные «советские» электрички по этому направлению продолжат ходить. С 15 сентября Белорусская железная дорога назначила новый маршрут 6141 эконом-класса.
На изменение расписания обратили внимание белорусы.
Под видео началась дискуссия насчет причин отмены, так как официального объяснения не было. Один из комментаторов предположил, что речь может идти о некачественных современных поездах.
«Главное — электрички советские еще ходят, а современный транспорт все, выработал свой ресурс…» — написал он.
Однако ему возразили, что, скорее всего, дело в нехватке запчастей для обслуживания, а не в качестве.