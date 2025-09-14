Армения уберет изображение Арарата со штампов о пересечении границы 14.09.2025, 22:38

Страна хочет нормализации отношений с Турцией.

С 1 ноября 2025 года со штампов о пересечении государственной границы Армении уберут изображение горы Арарат. Вместо него останутся надписи «Армения» на армянском и английском языках, название пункта пропуска, дата пересечения границы, а также символы типа пункта пропуска — воздушного, железнодорожного или автомобильного, сообщает «Радио Свобода».

Гора Арарат считается национальным символом Армении и изображена на ее гербе, но располагается на территории Турции по Московскому договору 1921 года как часть Сурмалинского уезда Эриванской губернии, которая до этого была частью Российской империи.

Изменения рассматриваются на фоне шагов по нормализации отношений Еревана и Анкары — у Армении с Турцией остаются сложные дипломатические отношения. Страны имели разногласия по поводу армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе, вопросов признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

