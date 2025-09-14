Экзитпол: ХДС выигрывает выборы в Северном Рейне - Вестфалии 14.09.2025, 22:20

Правящая коалиция, как считают эксперты, сдала первый серьезный тест.

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия в воскресенье, 14 сентября, прошли первые коммунальные выборы после прихода к власти нового правительства, сформированного из консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов (СДПГ), пишет «Немецкая волна»

Согласно предварительным данным института Infratest dimap, которые приводит на своем сайте WDR, наибольшее количество голосов (34%) получили представители Христианско-демократического союза (ХДС). На втором месте - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 22,5% голосов. Правопопулистская «Альтернатива для Германии» получает 16,5%.

По данным Infratest dimap, явка избирателей достигла 58,5% - это на 6,6% больше, чем в 2020 году. Если эти цифры подтвердятся, явка на последние коммунальные выборы в Северном Рейне - Вестфалии станет самой высокой с 1994 года, отмечает WDR.

Наибольший прирост голосов в сравнении с прошлыми коммунальными выборами в 2020 году показала АдГ (+11,4 пункта). Христианские демократы в целом сохранили свои позиции, потеряв лишь 0,3 пункта. Это же относится и к СДПГ (-1,8%).

Значительно ухудшился результат партии «Союз-90/зеленые». По предварительным данным, на этих выборах они набирают 11,5% голосов, что на 8,5% меньше, чем в 2020-м. Либеральная СвДП набрала 3,5% - это на 2,1% меньше, чем в прошлый раз. Левая партия увеличила свой результат на 1,7% - до 5,5% голосов.

На коммунальных выборах избираются городские и муниципальные советы, окружные советы, а также главы городов и округов. Выборы в Северном Рейне - Вестфалии - самой густонаселенной федеральной земле Германии с населением около 18 млн человек - эксперты называли первым серьезным тестом для федерального правительства, пришедшего к власти в мае 2025 года.

