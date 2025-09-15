Минчанин вложил $17 тысяч, а заработал 150 рублей 15.09.2025, 0:01

Возбуждено уголовное дело.

24-летний житель Минска познакомился в онлайн-игре с неизвестным, который за несколько месяцев виртуального общения сумел войти в доверие. Новый «друг» предложил минчанину способ дополнительного заработка, связанный с продвижением товаров на известной торговой площадке.

Желая увеличить доход, минчанин согласился. Он зарегистрировался на специализированной платформе, где требовалось предварительно пополнять внутренний счет на сумму, превышающую стоимость товара. Первое время система работала: в течение двух месяцев мужчина пополнял счет, выполнял мелкие задания и даже успешно вывел свой первый заработок в размере 150 рублей.

Однако вскоре ему стали поступать задания с дорогостоящими товарами, требующие внесения крупных сумм. Когда средства у минчанина закончились, и он захотел прекратить «сотрудничество», чтобы вывести вложенные деньги, сделать это оказалось невозможно. Его виртуальный собеседник исчез.

