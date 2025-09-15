Работник заказника под Ивацевичами убил волчонка на глазах детей 15.09.2025, 4:00

Минприроды начало проверку.

По сети с 11 сентября расходится видео, на котором мужчина убивает палкой хромого волчонка. Видно, что животное прыгает к людям на трех лапах, но не проявляет агрессии. Мужчина бьет животное одной палкой, а когда та ломается, ребенок подает ему вторую палку. По убийству мужчина говорит, что егеря боялись волка и «полтора часа сидели на крыше».

В описании видео утверждают, что животное убил работник заказника «Выгонощанский» Александр И., директор заказника Сергей Габец подтвердил, что волчонок убил его подчиненный.

К ночи 13 сентября государственное информагентство БелТА опубликовало комментарий Министерства природы:

«В интернете появились материалы, содержащие факты жестокого обращения с животными на территории заказника «Выгонощанское». Данная ситуация находится на контроле министерства. По выявленному факту будет проведена точная проверка всех обстоятельств. Действиям сотрудника заказника будет дана соответствующая правовая оценка. Минприроды продолжит информировать о ситуации на официальных ресурсах министерства».

