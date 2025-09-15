закрыть
The Times: Путин окружает себя старыми генералами и чиновниками

  • 15.09.2025, 6:00
The Times: Путин окружает себя старыми генералами и чиновниками

Герасимов возглавляет Генштаб РФ уже 13 лет.

Чиновники и военные из окружения российского диктатора Владимира Путина заметно постарели — главе Генштаба РФ Валерию Герасимову уже 70, но диктатор не спешит его увольнять.

В публикации The Times, опубликованной в воскресенье, 14 сентября, сказано, что Россия превращается в режим, где молодое поколение не имеет влияния.

The Times напоминает, что Валерий Герасимов возглавляет Генштаб РФ уже 13 лет — дольше всех в истории со времен царской России. Несмотря на юбилей, Путин не проявил никаких публичных почестей или знаков личного уважения, ограничившись орденом.

Как отметила старший научный сотрудник Фонда Карнеги Дара Массикот, такая тишина выглядит нетипично, ведь в российской армии уважаемых генералов обычно открыто приветствуют и даже дают им прозвища.

В то же время отношение к самому Герасимову в российской армии заметно меняется: в день его 70-летия на военных форумах и в соцсетях его называли «могильщиком армии» и «главным недоумком», а также упоминали об ордере Международного уголовного суда в Гааге, намекая, что ему именно там место.

