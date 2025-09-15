Некоторые страны в Европе начали тайно отвечать на российские гибридные атаки 3 15.09.2025, 7:41

Москва просчиталась.

Правительства некоторых стран Европы начали предпринимать тайные ответные меры против российских гибридных операций, сообщила The New York Times. В первую очередь речь о государствах, которые находятся рядом с Россией и чаще всего подвергаются таким атакам.

Что это за меры, издание не уточняет, приводя лишь цитату министра обороны Швеции Паля Йонсона. «Мы предпринимаем важные меры для укрепления нашей устойчивости и, разумеется, также стараемся осложнить действия России, в первую очередь поддерживая Украину», — заявил министр.

«Швеция находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира. Россия действует в серой зоне между холодным миром и холодной войной», — добавил Йонсон.

Вторжение российских беспилотников в Польшу и предполагаемая атака на систему GPS самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен усилили дискуссию среди европейских дипломатов и военных о том, нужен ли жесткий ответ НАТО и Евросоюза, который может предотвратить дальнейшую эскалацию со стороны Москвы, но при этом не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну, пишет NYT.

В некоторых странах призывают применить статью 5 в ответ на гибридные атаки, однако неясно, какие конкретные меры за этим могут последовать. Отвечая в этом месяце на вопрос, могут ли гибридные атаки стать основанием для применения статьи 5, генсек НАТО Марк Рютте отметил: такая возможность всегда существует. «Наша реакция будет разрушительной. Когда речь идет о гибридных угрозах, мы не наивны», — заявил Рютте, однако не стал уточнять, что именно могло бы послужить поводом для активации статьи 5.

Среди вариантов реакции на российский диверсии обсуждаются ответные гибридные операции, наращивание военной поддержки Украины и усиление экономического давления на Россию, пишет NYT.

Сторонники жесткого ответа Москве на гибридные атаки предлагают полностью изъять замороженные российские активы и передать их Украине. Такой шаг стал бы ответом без применения военной силы, что позволило бы избежать риска перерастания конфликта в более широкую войну, отмечает NYT.

