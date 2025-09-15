Во внешней политике Армении произошла революция 1 15.09.2025, 12:18

2,968

иллюстративное фото

Ереван стремительно отдаляется от России.

Армения, десятилетиями ориентировавшаяся почти исключительно на Россию, теперь активно диверсифицирует международные связи, стремясь выйти из геополитической изоляции, усугубленной поражением в войне за Нагорный Карабах в 2023 году, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

31 августа в рамках саммита ШОС Ереван подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. Стороны договорились расширять торговые и инвестиционные связи, а также взаимно поддерживать независимость и суверенитет. Это стало очередным сигналом отхода Армении от традиционной зависимости от Москвы.

Помимо Пекина, Армения активно укрепляет связи с Западом. С Францией заключены соглашения о поставках вооружений, с Великобританией обсуждается стратегическое сотрудничество в сфере безопасности. С ЕС идут переговоры по новой программе партнерства, включая упрощение визового режима. В отношениях с США также наблюдается прогресс. В начале года подписано стратегическое соглашение, а недавний договор с Азербайджаном закрепил растущее взаимодействие.

Не менее значимы шаги по нормализации отношений с соседями. Премьер-министр Никол Пашинян впервые за десятилетия посетил Турцию, а с Азербайджаном Армения признала территориальную целостность, включая Карабах. Даже с Пакистаном, ранее отказывавшимся признавать Армению, начат диалог.

Однако новая политика сопровождается рисками. Иран, традиционно близок к Еревану, но теперь он начал настороженно воспринял растущее влияние США и обсуждение транспортного коридора через армянскую территорию.

Полностью отказаться от Москвы Армения вряд ли сможет. Членство в ЕАЭС и экономические выгоды остаются критически важными. Кроме того, неясно, насколько надежными окажутся новые партнеры — от Китая до ЕС. Тем не менее, очевидно, что Россия больше не является безусловным лидером для Армении, и ее роль в регионе заметно снижается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com