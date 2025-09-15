Украинские дроны ведут «охоту» на российских штурмовиков-мотоциклистов 2 15.09.2025, 13:15

Фронт в Украине сегодня — это непрерывная зона атаки и контратаки, где главную роль играют дроны и отчаянные штурмы. На стыке Донецкой и Днепропетровской областей российские войска все чаще бросают в бой мотопехоту — солдат на мотоциклах, которые несутся по полям под огнем артиллерии и наблюдением беспилотников, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Эти «кавалерийские наскоки XXI века» отражают новый характер войны. Тяжелую бронетехнику постепенно заменили дроны-камикадзе, ближний бой и фактически самоубийственные атаки.

С украинской стороны ключевую роль играет 110-я отдельная механизированная бригада. Ее бойцы ежедневно ведут воздушную «охоту», используя FPV-дроны со взрывчаткой. «Их шанс выжить — ноль. В атаку идут наркоманы, заключенные, должники», — говорит оператор беспилотника с позывным «Богдан». Его экипаж работает без остановки. Один настраивает аппаратуру, второй готовит дроны, третий запускает в небо «летающих камикадзе».

Дроны и артиллерия дополняют друг друга. Первые ведут разведку и точечные удары, вторая накрывает площади и лесные массивы. Но риск остается огромным — поставки на передовую превращаются в смертельный квест. «Если машина остановится — бросай все и беги», предупреждают водители.

Российские потери колоссальны. По оценкам, убито уже более 220 тысяч военных. Но атаки продолжаются — мотоциклисты прорываются к украинским позициям, пехота штурмует деревни «мясными волнами».

«Они захватывают землю, но ценой, которую не выдержит ни одна армия», — говорит украинский солдат. Для украинцев фронт — это не только борьба за каждый метр, но и постоянное испытание выносливости и изобретательности.

