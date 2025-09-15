Лукашенко встретился с российским гауляйтером Херсонской области 3 15.09.2025, 13:35

1,276

Диктатор обещает «плотное сотрудничество».

Лукашенко принял в Минске главу оккупационной администрации Херсонской области Украины Владимира Сальдо.

На встрече, которая прошла 15 сентября, диктатор заявил, что «Беларусь намерена содействовать экономическому развитию Херсонской области».

Он среди прочего указал на готовность направить специалистов для закупки там плодоовощной продукции.

В свою очередь Сальдо предложил Лукашенко отдать часть побережья в Херсонской области для строительства санаториев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com