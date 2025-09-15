закрыть
Лукашенко встретился с российским гауляйтером Херсонской области

  • 15.09.2025, 13:35
Лукашенко встретился с российским гауляйтером Херсонской области

Диктатор обещает «плотное сотрудничество».

Лукашенко принял в Минске главу оккупационной администрации Херсонской области Украины Владимира Сальдо.

На встрече, которая прошла 15 сентября, диктатор заявил, что «Беларусь намерена содействовать экономическому развитию Херсонской области».

Он среди прочего указал на готовность направить специалистов для закупки там плодоовощной продукции.

В свою очередь Сальдо предложил Лукашенко отдать часть побережья в Херсонской области для строительства санаториев.

