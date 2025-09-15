закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 17:46
Politico: Боец ММА Конор Макгрегор снялся с выборов президента Ирландии

  • 15.09.2025, 17:07
Politico: Боец ММА Конор Макгрегор снялся с выборов президента Ирландии
Конор Макгрегор

Кампания Макгрегора не вызвала интереса, невзирая на поддержку Трампа и Маска.

Бывший боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отказался от участия в президентской гонке в Ирландии всего за несколько часов до того, как должен был выступить перед Дублинским городским советом — своим первым реальным испытанием в политике, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Макгрегор заявлял, что намерен побороться за пост президента на выборах 24 октября. Однако для регистрации кандидату необходимо заручиться поддержкой как минимум четырех из 31 местных советов или двадцати парламентариев. Боец не смог выполнить ни одно из этих условий.

Вместо личного присутствия в Дублине Макгрегор опубликовал заявление из США, обвинив в провале «устаревшую конституцию». Он умолчал о своем проигранном в 2024 году гражданском иске по делу об изнасиловании и безуспешной попытке оспорить решение суда.

Поддержка Макгрегора в реальной политике оказалась минимальной. Лишь несколько радикально настроенных муниципальных депутатов выразили ему симпатии, тогда как большинство заранее заявляли о своем отказе. Среди 234 парламентариев Ирландии он не получил ни одного голоса.

Последний опрос показал, что экс-боец набирает менее 2% и попадает в категорию «прочие». Несмотря на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и поддержку владельца X Илона Маска, в самой Ирландии кампания Макгрегора не вызвала интереса.

Окончательный список кандидатов станет известен после 24 сентября, когда завершится срок подачи заявок.

