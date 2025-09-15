Американские военные посетили учения «Запад-2025» 1 15.09.2025, 18:01

2,166

Хренин пообещал показать им «все, что интересует».

Военнослужащие из США посетили совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025».

Их поприветствовал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. «Очень рады, что вы отозвались на наше приглашение, — сказал он. — Все, что интересует, все покажем, что хотите».

Учения посетил, в частности, атташе по вопросам обороны при посольстве США подполковник Брайан Патрик Шуп.

Reuters называет появление американских военнослужащих на учениях внезапным и называет это признаком потепления отношений США и Беларуси. Как сообщало агентство БелТА, на учениях 15 сентября присутствуют представители 23 государств. Трое из них — из стран НАТО (США, Турция и Венгрия).

Совместные стратегические учения России и Беларуси «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября.

