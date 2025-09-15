закрыть
Reuters: Киришский НПЗ в России остановил ключевой блок

1
  • 15.09.2025, 18:09
  • 2,722
Reuters: Киришский НПЗ в России остановил ключевой блок

Второй по величине нефтеперерабатывающий завод РФ был поврежден в результате налета дронов.

На российском нефтеперерабатывающем заводе «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области после удара украинских дронов в воскресенье был поврежден ключевой технологический блок, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Они рассказали, что этот блок составляет почти 40% от общей перерабатывающей мощности завода, достигающей около 20 миллионов тонн в год или 400 000 баррелей в сутки.

По словам источников, повреждена печь блока и другое оборудование. Восстановление может занять около месяца.

Завод планирует увеличить нагрузку на другие секции до 20% для компенсации простоя поврежденного блока, что позволит поддерживать переработку на уровне около 75% от номинальной мощности.

По данным отраслевых источников Reuters, Киришский НПЗ переработал 17,5 миллиона тонн нефти в 2024 году, что составляет 6,6% от общего объема нефтепереработки России. Завод произвел 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного топлива, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 000 тонн битума.

