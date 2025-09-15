Tesla убрала самую дешевую версию Cybertruck из продажи 2 15.09.2025, 21:37

Теперь минимальная стоимость автомобиля составляет почти $80 тысяч.

Tesla без предупреждения отказалась от базовой заднеприводной версии Cybertruck, которая еще весной была добавлена в линейку как самая доступная модификация электропикапа. Как сообщает Carscoops, в онлайн-конфигураторе на сайте компании больше нет варианта Long Range Rear-Wheel Drive, который стоил от $69990.

Заднеприводная версия имела только один электромотор и самое скромное оснащение: текстильные сиденья вместо кожаных, семидинамическую аудиосистему вместо 15-динамической, отсутствие дополнительного экрана сзади, розеток на 120/240 В и автоматического тента.

Однако у нее было и преимущество - запас хода достигал 563 км, что больше, чем у других модификаций. В то же время тяговые характеристики уступали: грузоподъемность составляла 910 кг против 1133 кг у полноприводной версии, а максимальный вес прицепа - 3401 кг против 4989 кг.

Вероятно, именно компромисс между дальностью хода и ограниченными возможностями и привел к тому, что большинство покупателей отдали предпочтение более дорогим версиям. Для тех, кто планировал приобрести базовую модификацию, теперь остается только вторичный рынок или дополнительные расходы на полноприводный вариант - его цена стартует с $79990, а топовый Cyberbeast оценивается в $114990.

