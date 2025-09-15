В центре Варшавы нейтрализован беспилотник: задержаны двое белорусов

В центре Варшавы нейтрализован беспилотник: задержаны двое белорусов3
Об этом сообщил премьер Польши.
В центре польской столицы Варшаве вечером 15 сентября был нейтрализован беспилотник, двое граждан Беларуси задержаны. Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Служба государственной охраны недавно нейтрализовала беспилотник, действовавший над правительственными зданиями (улица Парковая) и дворцом Бельведер. Двое граждан Беларуси были задержаны. Полиция расследует обстоятельства инцидента», — написал Туск.
Дворец Бельведер находится в шаговой доступности к канцелярии премьер-министра Польши. Кроме того, через дорогу от него — посольство России в Польше.