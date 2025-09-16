закрыть
Посольство США в Минске продает с аукциона мебель

  • 16.09.2025, 3:59
Посольство США в Минске продает с аукциона мебель

Выставлено 44 лота.

Дипмиссии США по всему миру продают свое имущество с аукциона, в Минске до конца торгов осталось три дня.

На аукцион в белорусской столице выставлено 44 лота, среди которых офисная мебель — книжные шкафы, столы, трибуна-пюпитр для выступлений, стулья, лазерные принтеры, трансформаторы, компьютерные мониторы.

Цены разные. Например, раскладной стол можно купить за 90 рублей, а вот на офисное кресло ставка начинается с 220 рублей. Лазерный принтер можно успеть забрать за 780 рублей.

Помимо Минска свое имущество посольства США продают в Варшаве, Риме, Женеве, Загребе и других столицах.

