Посольство США в Минске продает с аукциона мебель 16.09.2025, 3:59

Выставлено 44 лота.

Дипмиссии США по всему миру продают свое имущество с аукциона, в Минске до конца торгов осталось три дня.

На аукцион в белорусской столице выставлено 44 лота, среди которых офисная мебель — книжные шкафы, столы, трибуна-пюпитр для выступлений, стулья, лазерные принтеры, трансформаторы, компьютерные мониторы.

Цены разные. Например, раскладной стол можно купить за 90 рублей, а вот на офисное кресло ставка начинается с 220 рублей. Лазерный принтер можно успеть забрать за 780 рублей.

Помимо Минска свое имущество посольства США продают в Варшаве, Риме, Женеве, Загребе и других столицах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com