Посольство США в Минске продает с аукциона мебель
- 16.09.2025, 3:59
Выставлено 44 лота.
Дипмиссии США по всему миру продают свое имущество с аукциона, в Минске до конца торгов осталось три дня.
На аукцион в белорусской столице выставлено 44 лота, среди которых офисная мебель — книжные шкафы, столы, трибуна-пюпитр для выступлений, стулья, лазерные принтеры, трансформаторы, компьютерные мониторы.
Цены разные. Например, раскладной стол можно купить за 90 рублей, а вот на офисное кресло ставка начинается с 220 рублей. Лазерный принтер можно успеть забрать за 780 рублей.
Помимо Минска свое имущество посольства США продают в Варшаве, Риме, Женеве, Загребе и других столицах.