«В России может подняться стихийный бунт»
- 16.09.2025, 13:15
Экономист спрогнозировал реакцию Кремля.
Экономика страны-агрессора России все больше страдает из-за продолжения войны в Украине. И если на ведение войны Кремль деньги найдет, то обеспечение социальных потребностей страны все больше будет «проседать».
Об этом в интервью «Главреду» рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, так как в России нет организованной оппозиции, на фоне экономических проблем у населения стихийные бунты могут возникнуть разве что в доведенных до предела субъектах федерации.
Как будут действовать российские власти
Экономист считает, что на фоне ухудшения социального и экономического положения в России в случае начала стихийных бунтов власть будет жестко их подавлять силовыми структурами.
«Для того, чтобы происходили какие-то демократические процессы, должна быть оппозиция с организационным центром - без этого народный бунт превращается в стихийное бедствие», - пояснил он.
Почему россияне готовы жить хуже
То есть, даже если произойдет стремительное падение уровня жизни российского населения, россияне будут молчать. А все потому, что тамошний психотип населения выстроен в механизмах восприятия тоталитарной власти.
«Россияне готовы жить хуже. И это не значит, что будут какие-то стихийные процессы. Если станет совсем плохо, будет бунт, который завершится жестким подавлением его. А в России от этого ничего не изменится», - подчеркнул Пендзин.