Журналиста Игоря Ильяша приговорили к четырем годам тюрьмы
- 16.09.2025, 13:16
Свою вину он не признал.
Журналиста Игоря Ильяша приговорили к четырем годам лишения свободы за комментарии и интервью независимым белорусским и зарубежным СМИ. Именно такой срок для него требовал прокурор, сообщает «Радыё Свабода».
Ильяша задержали в октябре 2024 года и обвинили в «дискредитации Беларуси» (ст. 369−1 УК) и «содействии экстремистской деятельности» (ч. 2 ст. 361−4 УК). По этим статьям ему грозило до шести лет лишения свободы.
Процесс над журналистом начался 21 февраля 2025 года в Минском городском суде, но уже в марте был приостановлен для проведения психолингвистической экспертизы. Суд отказал в ходатайстве защиты о проведении экспертизы в Госкомитете судебных экспертиз и назначил экспертом профессора БГУ Сергея Лебединского, известного своей деятельностью в организациях, продвигающих идеи «русского мира».
4 сентября процесс возобновился. Присутствующим огласили выводы эксперта. В частности, Лебединский заявил, что журналист не должен использовать термин «политзаключенные», так как его нет в белорусском законодательстве, а вместо слова «диктатура» предлагал применять более «нейтральные» формулировки.
Сам Ильяш в последнем слове отверг обвинения и не признал своей вины.
Игорь Ильяш — журналист и муж находящейся в колонии журналистки Катерины Бахваловой (Андреевой).