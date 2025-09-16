закрыть
16 сентября 2025, вторник
Маск может попасть под санкции в Великобритании

  • 16.09.2025, 13:56
Маск может попасть под санкции в Великобритании
Илон Маск

За «опасные высказывания».

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвали рассмотреть возможность введения санкций против миллиардера Илона Маска после его выступления на антимигрантском митинге в Лондоне, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Миллиардер и глава Tesla обратился по видеосвязи к участникам акции, организованной правым активистом Томми Робинсоном. По оценкам, мероприятие собрало до 100 тысяч человек. В своей речи Маск заявил, что «насилие идет к вам» и что «либо вы сражаетесь, либо умираете», он назвал «массовую неконтролируемую миграцию» причиной «развала Британии».

Лидер Либеральных демократов Эд Дейви направил Стармеру письмо, в котором обвинил Маска в подстрекательстве к насилию и попытках посеять рознь в стране. Он призвал всех партийных лидеров публично осудить высказывания и обсудить санкции против бизнесмена.

Маск отреагировал в соцсети X, назвав Дейви «трусливым подонком».

Стармер в ответ подчеркнул, что Британия гордится своей толерантностью, а национальный флаг «никогда не будет символом насилия и разделения». Его пресс-секретарь добавил, что «опасная риторика» Маска может привести к насилию на улицах.

Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что слова Маска звучали неоднозначно: «Если речь шла о борьбе за свободу слова и за победу на выборах — это одна история. Но контекст оставил место для интерпретаций».

По данным полиции, во время митинга пострадали 26 сотрудников, задержаны как минимум 25 человек. Правоохранители продолжают расследование.

Митинг стал очередным эпизодом в череде протестов против миграционной политики правительства, усилив напряженность вокруг размещения беженцев в стране.

