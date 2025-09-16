В школах и садах Беларуси дорожает питание 16.09.2025, 14:17

Названы суммы.

В Беларуси повышаются нормы расходов на питание детей в школах и детских садах. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Правительство пересматривает их ежегодно в начале нового учебного года. В среднем нормы расходов на питание подняли на 5%. Соответственно больше придется платить и родителям.

Сколько будет стоить питание в школах и садах:

для детей от 1 года до 3 лет с 10,5-часовым пребыванием — 3,77 рубля;

для детей от 1 года до 3 лет с 12-часовым пребыванием — 4,85 рубля;

для детей от 3 до 7 лет с 10,5-часовым пребыванием — 4,95 рубля;

для детей от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием — 6 рублей;

для школьников в возрасте 6-10 лет с трехразовым питанием — 4,81 рубля;

для школьников в возрасте 11-18 лет с трехразовым питанием — 5,67 рубля.

В местностях, где действуют чернобыльские льготы, родителям придется платить половину от этой суммы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com