В школах и садах Беларуси дорожает питание
- 16.09.2025, 14:17
Названы суммы.
В Беларуси повышаются нормы расходов на питание детей в школах и детских садах. Соответствующее решение приняло правительство страны.
Правительство пересматривает их ежегодно в начале нового учебного года. В среднем нормы расходов на питание подняли на 5%. Соответственно больше придется платить и родителям.
Сколько будет стоить питание в школах и садах:
для детей от 1 года до 3 лет с 10,5-часовым пребыванием — 3,77 рубля;
для детей от 1 года до 3 лет с 12-часовым пребыванием — 4,85 рубля;
для детей от 3 до 7 лет с 10,5-часовым пребыванием — 4,95 рубля;
для детей от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием — 6 рублей;
для школьников в возрасте 6-10 лет с трехразовым питанием — 4,81 рубля;
для школьников в возрасте 11-18 лет с трехразовым питанием — 5,67 рубля.
В местностях, где действуют чернобыльские льготы, родителям придется платить половину от этой суммы.