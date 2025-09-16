Могут ли школьники использовать смарт-часы 3 16.09.2025, 15:58

1,408

Ответ Минобразования.

С 1 сентября в белорусских школах действует запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. Правило это коснулось не только учеников, но и учителей. Однако до сих пор оставался неясным вопрос, касается ли этот запрет смарт-часов, поскольку их функционал приравнивался к мобильным телефонам. Сегодня Минобразования дало четкий ответ на этот вопрос.

«Постановление №136 не распространяется на использование смарт-часов (умных часов)», – говорится на pravo.by со ссылкой на Министерство образования. Это значит, что школьникам не запрещено пользоваться смарт-часами во время уроков.

Также ведомство дало детальные разъяснения по поводу использования школьниками планшетов и электронных книг вместо учебников и учебных пособий на бумажной основе. Напомним, что приносить их в школу могут только те дети, кто имеет для этого медицинские основания.

В Минобразования отмечают, что планшеты и электронные книги не должны иметь доступа в интернет и возможности мобильной связи. Кроме этого, время использования гаджетов на уроке в течение учебного дня будет ограничено санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Так, например, продолжительность непрерывного занятия, связанного с фиксацией взгляда на мониторе при использовании планшетов и электронных книг: для учащихся вторых — четвертых классов допускается не более 1 раза в день продолжительностью до 10 минут; для учащихся пятых — седьмых классов – не более 2 раз в день продолжительностью не более 15 минут; для учащихся восьмых — девятых классов – не более 2 раз в день продолжительностью не более 20 минут; для учащихся десятых — одиннадцатых классов – не более 3 раз в день продолжительностью не более 20 минут.

