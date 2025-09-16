Польша удвоит бюджет на кибербезопасность до 1 млрд евро 16.09.2025, 18:39

Россия ежедневно совершает до 50 попыток нанести ущерб критически важной инфраструктуре через IT-системы.

Польша увеличит бюджет на меры по кибербезопасности с 600 млн евро в 2024 году до рекордной суммы в 1 млрд в текущем году. Дополнительные расходы будут сделаны на фоне резко участившихся попыток России совершить диверсии на объектах критической инфраструктуры, заявил замминистра цифровых технологий Польши Дариуш Стандерский газете Financial Times во вторник, 16 сентября.

По его словам, Польша является наиболее частой целью российских атак среди стран ЕС. Российские хакеры каждый день совершают от 20 до 50 попыток нанести ущерб польской критически важной инфраструктуре, в частности, больницам и городским системам водоснабжения. 99 процентов этих попыток предотвращаются польской стороной.

Однако несколько кибератак, большинство из которых были направлены против медучреждений, оказались успешными, в результате чего больницы были вынуждены приостановить работу на несколько часов. Кроме того, хакерам удалось получить доступ к медицинским данным, сообщил далее заместитель министра.

В августе поддерживаемые Россией хакеры предприняли попытку отключить систему водоснабжения одного из 10 крупнейших городов Польши, что стало одной из самых масштабных хакерских операций с начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщил Стандерский, не назвав при этом из соображений безопасности атакованный город. Злоумышленникам удалось проникнуть в IT-сеть объекта, но они были остановлены, прежде чем смогли перекрыть воду жителям, указал далее чиновник.

Стандерский отметил, что правительство в Варшаве выделит в сентябре 80 млн евро на укрепление киберзащиты систем водоснабжения. Данные меры принимаются в рамках более широких усилий по защите общественной инфраструктуры, включая системы, используемые 2400 органами местного самоуправления.

В ночь на 10 сентября российские беспилотники в беспрецедентном масштабе нарушили воздушное пространство Польши. Всего спецслужбами был зафиксирован 21 дрон, некоторые из них были сбиты. Значительная часть прилетела с территории Беларуси. Для перехвата беспилотников, помимо польской авиации, были задействованы истребители других стран НАТО. Обломки дронов повредили жилой дом в деревне Вырыки недалеко от границы с Беларусью и Украиной, пострадавших не было. В Варшаве заявили, что Россия сознательно атаковала Польшу, и запросили консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4-й Североатлантического договора.

После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции по защите восточных членов альянса. В миссии «Восточный страж» будут задействованы различные силы и средства союзников. Среди участников - Дания, Франция, Великобритания и Германия.

