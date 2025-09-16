Продажи автобусов МАЗ за год рухнули в два раза 2 16.09.2025, 19:07

Рост в августе не спас.

Продажи автобусов МАЗ на российском рынке в августе резко выросли. Но данные с начала года показывают падение в два раза по сравнению с показателем 2024-го. Это следует из статистики «АСМ-Холдинг», заметило «Зеркало».

В августе на российском рынке продали 28 автобусов МАЗ. Это заметно больше, чем в том же месяце 2024-го (всего 5 штук). Однако если смотреть данные с начала этого года, то было поставлено 162 единиц техники, а за аналогичный период 2024-го — 327. То есть поставки сократились на 50,5%.

Что касается грузовых автомобилей, то их Минский автомобильный завод продал в соседнюю страну в августе 210, годом ранее — 428 штук. С начала 2025-го поставки достигли 2029 единиц техники. Это на 46% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Российский рынок в целом также демонстрирует спад: продажи грузовиков за январь-август снизились на 53,9% — до 38,76 тыс. единиц, автобусов — на 54,4% (до 6003 машин).

За восемь месяцев этого года в России было также реализовано 9 автобусов марки «Неман» (за аналогичный период 2024-го — 11).

Напомним, в июле замгендиректора МАЗа Александр Игнатюк жаловался, что на российском рынке производители «воюют, и не по-честному, и в ценовом сегменте очень сильно».

Тем не менее, в 2025 году на заводе МАЗ планируется выпустить 2300 автобусов, половину из которых отправить в Россию. Выходит, что пока предприятие отстает от планов в семь раз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com