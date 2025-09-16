закрыть
Космические стартапы конкурируют с оборонными гигантами за миллиарды НАТО

  • 16.09.2025, 20:47
Космические стартапы конкурируют с оборонными гигантами за миллиарды НАТО
иллюстративное фото

Правительства западных стран намерены использовать коммерческие технологии.

На фоне необычного поведения российских и китайских военных спутников коммерческие космические компании стремятся занять место в оборонной отрасли. Спутники Москвы, отклоняясь от привычной орбиты и сближаясь с иностранными аппаратами, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Эти события совпадают с глобальным витком перевооружения, который стимулирует интерес к космическим технологиям. Индекс S&P Kensho Final Frontiers, отслеживающий инновации в глубокому космосе, с апреля вырос на 35%. Некоторые стартапы смещают фокус с климатического мониторинга на оборонные нужды, а другие пытаются приобрести опытных поставщиков для доступа к оборонным бюджетам.

Однако успех компаний далеко не гарантирован. Военные все еще заполняют существующие бюджетные пробелы, а стартапы конкурируют с гигантами вроде Lockheed Martin и Northrop Grumman. Ранее многие инвесторы разочаровались в «космической революции»: из 13 компаний, вышедших на IPO между 2018 и 2022 годами, лишь четыре торгуются выше стартовой цены.

Тем не менее правительства США, Германии, Японии и НАТО планируют активнее использовать коммерческие технологии. Белый дом привлекает «нетрадиционных» подрядчиков в программу противоракетной обороны Golden Dome на $175 млрд, а немецкий оборонный план на €650 млрд ищет более гибких поставщиков.

Компании уже реагируют. Starlink миллиардера Илона Маска создал Starshield для военных клиентов, а Planet Labs подписала контракт с Германией на €240 млн для предоставления снимков высокого разрешения. Финская Iceye, известная своим радарным спутником для Украины, отмечает растущий интерес со стороны других государств.

Как отмечают эксперты, коммерческие решения позволяют армиям быстро и дешевле получить спутниковые возможности без многолетних задержек. Космические стартапы готовятся воспользоваться этим ростом спроса, надеясь на долю многомиллиардных оборонных расходов НАТО, которые к 2035 году могут достичь $2,7 трлн ежегодно.

