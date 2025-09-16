В Словакии прошел митинг против повышения налогов 16.09.2025, 21:17

Акции прошли в 15 городах страны.

В Братиславе и еще 15 городах Словакии прошли митинги против повышения налогов. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» сообщила, что в столице на акцию протеста вышли 18 тыс. человек.

«У нас нет никакой уверенности, только уверенность в упадке, высоких ценах и нищете. (Премьер Словакии Роберт. — Прим.) Фицо молчит, потому что у него есть собственный доход, роскошные квартиры и золотые ванны. У олигархов есть свои поместья, у министров — зарплаты, а вам не повезло, вы умеете только варить варенье», — сказал лидер «Прогрессивной Словакии» Михаил Шимечка (цитата по Aktuality).

В митингах выступили представители правоцентристской партии «Свобода и солидарность» и христианско-демократической KDH. Акцию в Братиславе также посетил глава МВД Чехии Вит Ракушан.

В начале сентября министерство финансов Словакии представило план консолидации бюджета, который должен предотвратить рост бюджетного дефицита и увеличение госдолга. В числе предложенных мер — повышение НДС на некоторые продукты питания, «заморозка» зарплат для полицейских и пожарных, а также сокращение числа праздничных выходных дней.

