Джо Байден испытывает финансовые трудности

Экс-президент США ведет скромный образ жизни.

Свое первое после завершения президентского срока празднование Дня независимости Джо Байден провел в дорогом трейлерном парке. Бывшая президентская семья остановилась в роскошном квартале в доме музыканта Моби, друга сына Байдена Хантера. Сам экс-президент с женой обосновались на пляже и поужинали в песчаном уголке кафе Paradise Cove Beach, пишет The Wall Street Journal.

Это резко контрастирует с тем, как проводили лето его коллеги. Барак и Мишель Обама наслаждались отдыхом на острове Мартас-Виньярд, а Билл и Хиллари Клинтон в смокингах и вечерних платьях посетили свадьбу в Хэмптоне — празднование объединило Гуму Абедин, бывшую сотрудницу Хиллари, и сына миллиардера и главного демократического донора Джорджа Сороса.

82-летний Байден вынужден прокладывать себе менее прибыльный, чем он ожидал послепрезидентский путь. Большие возможности ограничены его возрастом, непопулярностью среди демократов и нежеланием компаний, которые опасаются реакции президента Трампа, предлагать ему контракты на выступления. Даже союзники Байдена все резче оценивают его каденцию. Недавно бывшая вице-президент Камала Харрис в новой книге заявила, что Демократическая партия безответственно позволила Байдену баллотироваться во второй раз.

В результате следующая глава жизни Байдена оказывается более скромной — без хорошо профинансированных фондов, планов роскошных библиотек и календаря, заполненного платными лекциями, как у его предшественников.

Вместо частных самолетов Байдена видели с книгой на коленях в первом классе самолетов American Airlines или в «тихом вагоне» поездов Amtrak. По информации осведомленных лиц, гонорары за выступления колеблются от 300 до 500 тысяч долларов. Заказчиков немного, а некоторые организации пытались даже снизить сумму ниже этого уровня.

В первые недели после ухода с должности Байден поделился с некоторыми знакомыми, что планирует погасить около 800 тысяч долларов личных долгов, в частности по кредитам на дом в Рего-Бич стоимостью 2,7 миллиона долларов, который они с Джилл Байден приобрели в июне 2017 года. В этом году, по данным из открытых источников, налог на собственность вырос еще на 20%.

К расходам добавились и юридические проблемы Хантера Байдена. Кроме того, экс-президент хочет помочь дочери Эшли, которая в прошлом месяце подала на развод, и оставить средства для внуков.

Заметную финансовую подпитку обеспечит контракт на книгу стоимостью около 10 миллионов долларов. Байден также получает пенсии от федеральной службы в размере до 416 тысяч долларов в год, из которых примерно 250 тысяч — как бывший президент и до 166 тысяч — за годы в Конгрессе и на посту вице-президента.

Джилл Байден оставила работу преподавательницы в колледже, где зарабатывала около 100 тысяч долларов в год, и возглавила новую сеть по вопросам женского здоровья в Институте Милкена, который основал бывший финансист Майкл Милкен. Это место является неоплачиваемым.

По словам людей, знакомых с финансами семьи, если Байдены сохранят сравнительно скромный образ жизни, они «»справятся». Но другие отмечают: эта семья имеет склонность к роскоши, особенно если платит кто-то другой.

В последние годы семья накопила немало долгов. Финансовые документы свидетельствуют об ипотеке в TD Bank, полученной в 2013 году, и кредит под залог имущества в M&T Bank, взятый Байденом в 2022-м.

