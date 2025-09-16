закрыть
Зеленский: РФ планирует еще две тяжелые наступательные кампании

1
  • 16.09.2025, 22:21
  • 1,828
Зеленский: РФ планирует еще две тяжелые наступательные кампании

Три предыдущие — провалились.

Россия готовится к еще двум масштабным наступательным кампаниям в Украине, и для их отражения нужна дополнительная помощь партнеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Я рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, провалились, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последние их миссии провалились», — заявил глава государства и подчеркнул, что это очень важный сигнал.

Президент напомнил, что во время встреч в Европе и в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и его командой он отмечал, что России не удастся захватить восточные регионы Украины, а заявления о возможной оккупации Сум являются ложью и манипуляциями.

«Все это мы сможем показать и доказать. И именно так мы и сработали. Три кампании россияне проиграли», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, причиной этого стали значительные потери армии РФ в живой силе и технике.

«Сейчас нашим воинам нужно держаться, их нужно поддерживать прежде всего оружием и финансами от наших партнеров. Финансы все идут на украинское производство дронов и РЭБ. Именно этим нужно сейчас поддерживать украинского воина. Тогда мы выдержим еще две манипулятивные наступательные операции РФ», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина выразила поддержала поддержала стремление президента США Дональда Трампа достичь договоренностей о прекращении огня во время его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

