Парень в Бобруйске прыгнул в реку и умер

  • 17.09.2025, 4:59
Парень в Бобруйске прыгнул в реку и умер
иллюстративное фото

Что случилось?

Этим летом на берегу Березины в районе ул. Комбинатской в Бобруйске (Могилевская область) двое друзей отдыхали у воды и решили поплавать, хотя место для купания там не оборудовано. 19-летний молодой человек нырнул с обрыва и всплыл уже без сознания.

Друг смог вытащить пострадавшего на берег. Прибывшие медики пытались реанимировать парня, но спасти его не удалось.

Сейчас судмедэксперты рассказали, что смерть наступила не от утопления. При нырянии молодой человек получил тяжелейшие травмы: переломы шейных и грудных позвонков с повреждением спинного мозга, а также травму головы. Эти повреждения возникли от удара о твердый предмет под водой.

Причиной смерти стал спинальный шок - осложнение после полученных травм. В крови погибшего также был обнаружен алкоголь - 1,8 промилле, что соответствует средней степени опьянения, рассказали в управлении ГКСЭ по Могилевской области.

