В Японии лидером партии станет ИИ 17.09.2025, 5:02

Искусственный интеллект будет отвечать за распределение финансовых ресурсов среди однопартийцев.

Японская партия «Путь к возрождению» объявила, что ее «новым лидером» станет искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает газета The Japan Times.

«Новым лидером станет искусственный интеллект», — заявил аспирант программы исследований в области искусственного интеллекта Киотского университета Коки Окумура, который назвал себя «помощником нового лидера» партии в ходе пресс-конференции.

25-летний Окумура недавно выиграл партийные выборы и стал преемником основателя движения Синдзи Исимору.

По его словам, ИИ не будет выстраивать политический курс партии, а сосредоточится на таких вопросах, как «распределение финансовых ресурсов среди однопартийцев».

