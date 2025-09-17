Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали 17.09.2025, 3:00

ЖАИР БОЛСОНАРУ

Ранее суд приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали, сообщил его старший сын Флавио Болсонару в своем X.

По его словам, экс-лидеру страны стало плохо: у него понизилось давление и началась тошнота. Последний визит Болсонару в больницу состоялся через два дня после того, как он удалил кожные новообразования, пишет CNN Brasil.

Ранее суд приговорил Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте.

